Ascoli, un anno tra gioie e dolori. Dalla salvezza al penultimo posto

Ascoli Calcio fa rima con gioie e dolori. Il 2023 a livello di risultati di certo non si era aperto nel modo giusto con le difficoltà incontrate nel mese di gennaio e la crisi inevitabilmente culminata con l’esonero di Bucchi. Scelta arrivata dopo la terribile e dolorosa disfatta di Cittadella (3-0). Ad essa in precedenza si era aggiunto il precedente ko di Terni (1-0) e quello arrivato due settimane dopo in casa col Palermo (1-2). La prima affermazione in campo del nuovo anno è datata 4 febbraio con il prezioso scontro salvezza vinto 1-0 a spese del Perugia, allora guidato proprio da Castori. Tre punti di vitale importanza per riprendere quota e tornare a correre ad un certo ritmo. Decisivo nell’occasione il centrocampista Collocolo, con la sfortunata deviazione dell’ex Dell’Orco, nella sua stagione di grazia. Ottimo il successivo impatto prodotto dall’arrivo di Breda. A pagare dazio dopo gli umbri toccò sia al Parma che al Modena. Due successi esterni esaltanti intervallati dal pari al Del Duca col Benevento (0-0). In entrambe le occasioni il Picchio si mostrò bravissimo nell’applicare alla lettera la strategia del ‘corto muso’. Il Tardini (0-1) fece ancora le fortune bianconere con il rigore decisivo di Gondo, sveglio ed abile ad approfittare della dormita di Balogh per poi farsi stendere in area e trasformare il penalty. Exploit targato Pedro Mendes invece al Braglia (0-1) con una prestazione matura e giocata con grande attenzione. Decisivo il portoghese nella ripresa con un gol da rapace sull’illuminante visione di Giovane. La serie di 4 risultati utili consecutivi subì una brusca battuta d’arresto in casa al cospetto del Bari.

Qui però i bianconeri si complicarono la vita da soli, restando in dieci negli ultimi minuti del primo tempo (ingenuo doppio giallo di Falasco). E così nella ripresa ad approfittarne furono i biancorossi. Alla sconfitta con i pugliesi seguirono altri due preoccupanti scivoloni con Cagliari (4-1) e Venezia (0-1). L’Ascoli tornò ad esultare in casa a scapito del Brescia in un rocambolesco 4-3 col quale proprio i lombardi finirono nei guai. Da qui in poi il Del Duca divenne il fattore in più per la salvezza con le vittorie strappate a Südtirol (1-0) e Pisa (2-1). Nelle ultime giornate però mancò davvero un niente per centrare un piazzamento playoff perso a Reggio Calabria a recupero inoltrato (1-0). Avvio drammatico invece quello targato Viali nell’attuale girone d’andata. Le gioie ad oggi restano soltanto 4, l’ultima di Castori: Feralpisalò (3-0), Ternana (2-0), Lecco (0-2), Catanzaro (1-0). L’arrivo del nuovo anno metterà sul cammino un trittico complicato contro Parma, Bari e Como. La possibilità di riscattarsi e provare a risalire la classifica passa soprattutto per un buon inizio del 2024. Buona fortuna Ascoli.

Massimiliano Mariotti