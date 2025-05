Ascoli Under 16 trionfa 1-0 contro Casertana: Balducci decisivo al Picchio Village

1

CASERTANA

0

: Chionne, Conestà, D’Agostino, Di Mattia, Ciabattoni, Mancini, Cucco, Curzi (dal 20’ s.t. Cavalieri), Traini (dal 1’ s.t. Aloisi (dal 31’ s.t. Perrulli)), Platania (dal 1’ s.t. Balducci), Ripa (dall’11’ s.t. Rossi). Panchina: Angeletti, Diamanti, Capasso, De Rossi. All. Monaco.

CASERTANA: Schiedo, M. Maiello, Incarnato, Criscuolo (dal 16’ s.t. Loffredo), Musella (dal 23’ s.t. Mele), Baccolino, Pirozzi (dall’8’ s.t. G. Maiello), Barretta, Esposito (dal 16’ s.t. Rivieccio), Vitale (dall’8 s.t. Di Penta), Arpaia (dal 1’ s.t. Montano). Panchina: Di Meo. All. Canelli

Arbitro: Paoletti di Fermo

Rete: 10’ s.t. Balducci (A)

Note - Ammonito Ciabattoni per l’Ascoli. Angoli: 2-1. Recuperi: 0’ p.t., 6’ s.t.

Una bella soddisfazione per il settore giovanile del Picchio, ma i giochi non sono ancora finiti. L’Under 16 dell’Ascoli ieri, nel confronto andato in scena al Picchio Village, è riuscita a vincere 1-0 contro la Casertana. La gara è stata risolta in avvio di ripresa dal solito Balducci, giunto alla 21esima marcatura stagionale. Traguardo, tra l’altro, che gli ha permesso di laurearsi capocannoniere del torneo. I tre punti ottenuti dai ragazzi allenati da mister Monaco così hanno permesso di chiudere il cammino al primo posto con 54 punti. Niente da fare per Ternana (53) e Perugia (52). Ora gli Under 16 si preparano ad affrontare i quarti di finale playoff.

Roboante 4-0 invece quello inflitto dagli Under 15 di Cusimano in trasferta contro il Pineto. La partita valevole per l’ultima giornata di campionato è stata sempre nelle mani del Picchio. Il vantaggio bianconero è arrivato in avvio grazie a Catanzaro. Il raddoppio è arrivato su rigore realizzato da Sirocchi, abile nel trovare più tardi anche la doppietta personale. A calare il poker ecco la marcatura assestata da Bocci. La vittoria ha così aiutato l’Ascoli a difendere il secondo posto in classifica per prepararsi agli ottavi playoff che incombono. Infine anche gli Under 14 non hanno mancato l’occasione per conquistare i tre punti dopo una stagione terribile fatta di tantissime sconfitte rimediate un po’ ovunque. Contro il Perugia stavolta i bianconeri di Bonfiglio si sono imposti 3-1.

mas.mar.