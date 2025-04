Ascoli verso la salvezza: sfida decisiva contro la Torres al Del Duca

L’Ascoli taglierà ufficialmente il traguardo salvezza nel prossimo turno in programma che domenica prossima (avvio alle 15) al Del Duca vedrà arrivare la Torres. Il match d’andata si risolse in favore dei bianconeri per 2-1 anche grazie ad un po’ di fortuna visto che nella prima parte di gara i sardi partirono forte mancando qualche occasione clamorosa da rete e soprattutto sbagliando un calcio di rigore letteralmente regalato dal difensore Tavcar.

Alla doppietta di Silipo seguì il penalty fallito da Corazza e la risposta dei padroni di casa con Varela che ravvivò il finale riaprendo momentaneamente il match. Nel confronto di ieri invece i rossoblù hanno impattato in casa contro la Spal per 0-0, ma nel prossimo appuntamento contro il Picchio non potranno permettersi altri passi falsi se davvero vorranno difendere il terzo posto in classifica, raggiunto grazie agli attuali 62 punti, dall’eventuale assalto che il Pescara tenterà in queste residue tre giornate finali.

L’Ascoli di Mimmo Di Carlo intanto a Gubbio ha confermato l’andamento di una stagione particolarmente sofferta dentro e fuori dal rettangolo di gara.

Al Barbetti ancora una volta il Picchio ha fatto il classico compitino scolastico (0-0) senza applicarsi più di tanto e provandoci quando orami forse era troppo tardi.

Ecco quindi che arrivati a questo punto la salvezza dei bianconeri è stata virtualmente conquistata, dato che per la matematica potrebbe bastare un punto o addirittura anche la sconfitta con i risultati favorevoli dagli altri campi.

Ma se tecnico e squadra pensavano di poter riuscire ad ottenere qualcosa di più in questo caldissimo finale, di certo si sbagliano di grosso.

Per rafforzare eventuali aspirazioni playoff sarebbe stato necessario fornire prestazioni e soprattutto risultati ben differenti da quelli che invece si sono verificati. L’ultimissimo bivio pr tentare un assalto era indubbiamente Gubbio. Vincendo qui si sarebbe potuti lanciare una rincorsa disperata.

L’undici titolare messo in campo dall’inizio però è parso poco intraprendente e squilibrato in alcune zone del campo. Come ad esempio sull’out di destra dove si è andati ad adattare un elemento come Baldassin che non aveva mai interpretato quel ruolo. Così come davanti.

Qui Ciabuschi è rimasto troppo isolato, supportato a mala pena da Carpani sulla trequarti. Al di là della buona occasione mancata dal giocatore. Il primo tempo contro gli umbri così ha confermato per l’ennesima occasione la quasi totale assenza di un manovra di gioco ragionata.

Ancora una volta ci si è voluti affidare alla filosofia delle ripartenze che però continua a non fornire ormai da mesi quel bottino necessario che invece avrebbe dovuto dovuto portare all’atteso cambio di marcia. Lo stesso in realtà mai trovato nel corso del girone di ritorno. Anzi, addirittura in questa seconda metà del campionato i bianconeri stanno fortemente rischiando di fare addirittura peggio rispetto ai 24 punti ottenuti al giro di boa. Attualmente sono 15 quelli conquistati a tre gare dall’epilogo.