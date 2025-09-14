Ascolimpiadi con un pieno di atleti. Lo sport invade il centro della città

Oltre duemila atleti, più di cento società coinvolte e 30 discipline in vetrina: per un weekend Ascoli si trasforma nella capitale dello sport. Ha preso il via ieri, infatti, l’edizione 2025 delle Ascolimpiadi, che entreranno nel vivo oggi tra piazza Arringo e piazza del Popolo. Un intero fine settimana da trascorrere, dunque, all’insegna della condivisione e dei valori che rendono lo sport un pilastro fondamentale per la crescita individuale e collettiva. L’evento, tra l’altro, è stato promosso dall’amministrazione comunale, e in particolare dall’assessorato guidato da Nico Stallone, nell’ambito del programma ‘Ascoli Città Europea dello Sport’.

Oggi andranno in scena tantissime esibizioni e mini tornei: dal calcio al volley, dal basket alla ginnastica ritmica, passando anche per il tiro con l’arco, il tennis tavolo, il pattinaggio, il kung fu, il judo, la lotta e tante altre discipline che vengono svolte in città. Senza dimenticare il tennis, il rugby, il bike trials e perfino lo yoga. All’apertura delle Ascolimpiadi, ieri, grandi emozioni per la sfilata di tutte le società del territorio. Non sono mancati neanche alcuni ospiti d’eccezione tra olimpionici, campioni nazionali ed eccellenze dello sport locale, a testimonianza della qualità e della passione che animano il panorama sportivo ascolano. Tra questi, gli olimpionici Armando De Vincentis, Antonio Brutti, Cristian Giantomassi e Vincenzo Ceci, oltre al campione del mondo Francesco Ceci, l’ex arbitro di calcio Emidio Morganti e il campione italiano di pugilato Eros Seghetti. Quest’ultimo ha sfilato con la fiamma olimpica. Un momento simbolico e partecipato che ha dato ufficialmente il via alle Ascolimpiadi, celebrando lo sport come linguaggio universale e motore di integrazione.

Oggi il gran finale, dalle dieci del mattino, con i Giochi Olimpici a piazza Arringo, piazza del Popolo e nelle altre vie del centro storico. "Le Ascolimpiadi si confermano non solo un grande evento sportivo, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra sport, territorio e cittadinanza, promuovendo uno stile di vita sano e attivo per tutte le età – le parole dell’assessore Nico Stallone, entusiasta per la riuscita dell’iniziativa –. Un’opportunità per scoprire e valorizzare le tante realtà locali che ogni giorno, con passione e impegno, fanno crescere il movimento sportivo ascolano".

Matteo Porfiri