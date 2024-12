Ascolipicenofestival: Fabien Thouand chiude con un concerto straordinario

Dopo una lunga maratona, con ben 18 concerti, 4 dei quali dedicati alle scuole medie, si conclude questo pomeriggio con inizio alle 18, al teatro Ventidio Basso, 'Sfide', la 28ª edizione di ascolipicenofestival. Si conclude con un grande concerto con protagonista assoluto l’oboe solista, e direttore d’orchestra, Fabien Thouand, francese, uno dei migliori al mondo, capace di un elegante e coinvolgente suono alla sua massima espressione.

Il musicista francese dirigerà l’Orchestra Ico 'I suoni del Sud' composta da 40 musicisti. In programma musiche di Mozart e Ferlendis. Fabien Thouand si è diplomato a 15 anni nel Conservatorio di Metz. Ha una rilevante ed ininterrotta carriera a livello internazionale e viene invitato come primo oboe nelle più importanti orchestre europee come la London Symphony, Bayerischen Staatsoper, Canerata Salzburg, eccetera. Ha collaborato e collabora con direttori d’orchestra quali Daniel Baremboim, Riccardo Muti, Loreen Maazel, Zubin Metha, Yuri Termikanov e tanti altri.

Nel 2004 ha vinto il concorso per primo oboe presso l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e della Filarmonica della Scala. Ha poi ricoperto il ruolo di primo oboe presso l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E’ docente di oboe presso la Haute Ecole di Losanna e professore di oboe presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e al Royal College of Music di Londra.

"Ho avuto il privilegio di suonare con lui al Teatro della Scala – commenta il direttore artistico di ascolipicenofestival, il violoncellista Giuliano De Angelis – e vi assicuro che è qualcosa di scioccante, di unico. Un bilancio di Sfide? Molto positivo. Non solo per la partecipazione del pubblico e la qualità degli esecutori, ma anche per aver coinvolto ben 800 studenti delle scuole medie in lezioni concerto che hanno ottenuto un successo molto significativo".

L’Orchestra Ico 'Suoni del Sud', invece vanta straordinari eventi come i concerti con Andrea Bocelli alle Terme di Caracalla, 'Una vice per Padre Pio nel mondo' a Toronto in Canada, poi con Al Bano e Claudio Baglioni. Biglietti disponibili sulla piattaforma ciaotickets.com o al botteghino del Teatro Ventidio Basso da un’ora prima dell’inizio del concerto. Info 333.8791607.

Valerio Rosa