Ascoliva, oggi c’è Seghetti Kermesse fino al 21 agosto

"Sono uno dei maggiori consumatori di olive fritte all’ascolana e non perdo mai occasione, quando ho la possibilità, di venire ad Ascoli per farne una scorpacciata". Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha aperto il suo intervento in occasione dell’inaugurazione di ‘Ascoliva Festival’. Una kermesse che proseguirà fino al 21 agosto e che affianca alla degustazione delle olive, dei fritti, dei vini e dei distillati del Piceno, anche una serie di incontri e convegni nella accogliente struttura del PalaOliva. Questa sera alle 19 si terrà l’incontro dal titolo ’Conosciamo l’oliva ascolana del Piceno Dop’ a cura del professor Leonardo Seghetti.

Valerio Rosa