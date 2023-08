Ascoliva, si chiude la kermesse Locali e politici premiati

Si è chiusa ieri in piazza Arringo, dopo dodici giorni di kermesse, la decima edizione di ‘Ascoliva’, il festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop. Un’edizione che ha richiamato, anche quest’anno, migliaia di turisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Il programma dell’ultima giornata ha visto, come di consueto, la consegna del Premio Ascoliva. A riceverlo sono stati: l’assessore regionale all’agricoltura, Andrea Antonini, per aver creduto come esponente della giunta della Regione Marche nelle potenzialità della manifestazione. Premiati sono stati anche i due produttori ‘Lorenz Cafè’ e ‘La bottega di Bruno’. E ancora, ha ricevuto il premio la Distilleria Varnelli perché "sin dall’inizio, dal 2013, ha scelto di abbinare il proprio marchio al festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop".

Infine, il Premio Ascoliva è stato consegnato anche al Comune di Ascoli "per avere creduto con convinzione e continuità al progetto di Ascoliva Festival contribuendo a promuovere e sostenere l’evento ormai consolidato e apprezzato a livello nazionale e con ricadute positive per la città". L’ultima serata di Ascoliva nel rispetto del lutto cittadino per la morte di Carlo Mazzone, è stato annullato. Lorenza Cappelli