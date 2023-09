’Ascolta il tuo cuore’ a Massignano

Il paese di Massignano, dopo le tante manifestazioni estive con spettacoli e attività culturali, continua ad ospitare eventi. Domenica 8 ottobre, alle 17,30, nella sala consiliare si terrà un incontro di prevenzione della salute dal titolo "Ascolta il tuo cuore", promosso dall’amministrazione in collaborazione con l’Avis di Cupra Marittima. I lavori saranno aperti dal sindaco di Massignano, Massimo Romani e dal presidente Avis di Cupra Lara Amadio. La prima relazione sarà quella della dottoressa Federica Del Prete, Medico di Medicina Generale che parlerà su: "Donare è anche prevenire". Il cardiologo Franco Pezzuoli, che per molti anni ha lavorato nell’Unità Operativa di Cardiologia dell’ospedale Madonna del Soccorso, ora libero professionista nel centro Acciarri di Porto d’Ascoli, relazionerà su: "Fattori di rischio cardiovascolare e la prevenzione nelle malattie di cuore". L’incontro è aperto a tutti i cittadini. Al termine aperitivo in Piazza.