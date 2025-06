Asd Maltignano, festa speciale per la promozione

Festa di fine anno per l’Asd Maltignano Calcio che quest’anno ha avuto un motivo in più per festeggiare l’epilogo della stagione. I neroverdi infatti sono riusciti a centrare la promozione in prima categoria. Sul campo due le formazioni che si sono sfidate. La formazione mister Palanca: Marco Del Moro, Gianluca Pantaloni, Patrik Acciaroli, Daniele Antonelli, Nazzareno Feriozzi, Luca Marziani, Roberto Ferretti, Franco Candelori, Paolo Piedilato, Stefano Spurio, Luca Schiavi, Paolo Nazzari, Tommaso Vannicola, Elia Vannicola, Enrico Di Matteo, Giulio De Iulis, Giuseppe Tarquini, Perluigi Giovannini, Andrea Del Moro, Francesco Palanca, Enrico Cincipirini. I sfidanti allenati da Ciuno: Massimo Acciaroli, Silvio Di Matteo, Giovanni Pica, Fausto Ricci, Simone La Farciola, Luca Piecoro, Raffaele Tosti, Luigi Benigni, Lorenzo Gentile, Alessio De Carolis, Simone D’Ottavio, Fabio Tedeschi, Enzo D’Annunzio, Cristian Cinciripini, Luca Talamonti, Filippo Alessandrini, Gianluigi Rodilossi, Francesco Agostinelli, Mattia D’Alonzo, Rossano Ritrecina, Marco Vanni, Eugenio Gaspari. La contesa si è risolta 4-2 in favore dei ragazzi di Alfredo Palanca, in passato promessa del vivaio dell’Ascoli ed ex allenatore di Maltignanese, Caselle e Villa San Giuseppe. La serata si è conclusa tutti insieme tra arrosticini, panini e birra.

mas.mar.