Asene che vola: emozioni e risate Il trionfo di Eleonora Ritrecina

È stata come al solito una serata piena di allegria e di grandi emozioni quella vissuta alla ‘Gastronomia Migliori’ di Piazza Arrigo in occasione della premiazione della 34ª edizione dell’Asene che Vola. Una serata soprattutto molto affollata con tanti amici del Carnevale presenti e invitati personalmente dal padrone di casa l’infaticabile Zè Migliori. D’altronde negli anni il Trofeo in argento realizzato dalla ‘Silver Gold Art’ di via Delle Zeppelle ha assunto sempre maggiore importanza, fino a diventare una sorta di Oscar del Carnevale Ascolano. Oltre al vincitore della scorsa edizione Alessandro Spadea con la ‘Merceria di Lolò’ era presente anche il presidente dell’Associazione Carnevale di Ascoli Roberto Olori, l’ex presidente Giovanni Massi e naturalmente il caposervizio del Carlino Flavio Nardini con tutti i collaboratori. Per l’occasione è stata invitata la ex poligrafica Teresa Neri che tenne a battesimo il referendum de L’Asene che Vola nella prima edizione datata 1989. A vincere la prestigiosa statuetta quest’anno è stata Eleonora Ritrecina straordinaria protagonista della mascherata ‘Sentiti libera’ ispirata all’abito indossato da Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. Con lei sono stati anche assegnati per la prima volta due premi alla carriera. Il primo è andato al mitico Zè Vangni, 84 anni, di cui oltre 60 dedicati al Carnevale di Ascoli. L’altro è stato assegnato a Marco ‘Micio’ Regnicoli che ha stabilito un vero record mascherandosi per trent’anni da singolarista.

La redazione del Carlino come da tradizione degli ultimi anni ha poi assegnato il premio ‘L’Asene che Volerà’ ai due giovanissimi Claudio Flaiani e Tito Santillo, protagonisti della mascherata ‘Te so’ cchiappate che lu larde ncolle’. Nonostante la squalifica rimediata quest’anno sono stati invitati anche Cesare Celani, Diego Giacoboni e il sempre irrefrenabile Peppe Volponi, quest’anno autore della gag sull’ascolano ‘Spaghetti’. Insomma, è stata veramente una serata incredibile. Molto emozionata la vincitrice dell’Asene che Vola 2023: "Non so descrivervi la gioia – ha detto Emanuele Ritrecina – che mi accompagna da quando mi è stato comunicato il verdetto di quello che da tutti è considerato il premio più importante del Carnevale di Ascoli. Un trionfo inatteso arrivato dopo oltre 200.000 visualizzazioni del video con la mia gag. Grazie a tutti". Molto emozionato anche Marco ‘Micio’ Regnicoli: "Credo che pochi possano capire quanto sia importante per chi ama il Carnevale a ricevere questo premio – ha ammesso – Ero convinto anche in passato di aver fatto delle mascherate che avrebbero potuto vincere l’Asene che Vola, ma poi ho capito anche che mancava sempre qualcosa per essere degno di questo prestigioso premio. Ora mi scendono anche le lacrime. Grazie a tutti".

Molto soddisfatto Zè Vagni: "Sono anni che a casa è pronta una mensola per questa statuetta – ha ammesso – e finalmente ora potrò sistemarla nel posto che merita. Grazie a tutti. Fino a quando avrò voglia e forza di mascherarmi e scendere in piazza mi troverete pronto a divertirmi e a farvi divertirei". Il capo servizio Flavio Nardini ha poi portato il saluto della redazione del Resto del Carlino anticipando che il prossimo anno il referendum dell’Asene che Vola verrà allargato anche all’edizione on-line, mentre Zè Migliori si è congratulato con i vincitori e soprattutto ha annunciato grandi novità per la prossima edizione per un premio che ora deve iniziare a svalicare i confini del territorio provinciale.

Valerio Rosa