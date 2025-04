Asene che vola, vince l’allegria: "Ora allunghiamo il Carnevale"

E’ stata come al solito una serata all’insegna dell’allegria e dell’amarcord. La premiazione della 36ª edizione de ‘L’Asene Che Vola’ indetto dalla redazione del Carlino in collaborazione con la Gastronomia Migliori di Piazza Arringo è stata l’ultimo atto dell’edizione 2025 del Carnevale di Ascoli. Alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, del vice presidente dell’associazione Carnevale di Ascoli Lucio Sermarini, degli ex presidenti Alessandro Spadea e Giovanni Massi, l’infaticabile Zè Migliori ha ospitato i vincitori e consegnato la prestigiosa statuetta d’argento realizzata dalla Silver Gold Art di via delle Zeppelle raffigurante la storica mascherata interpretata dallo stesso Zè e da Francesco Mazzocchi.

Presenti alla serata tanti ex vincitori dell’Asene che Vola, da Peppe Volponi a Carlo Di Teodoro, fino a Flavia Cenciarini, una delle pochissime donne che si è aggiudicata il trofeo. Con loro anche altri graditi ospiti: Claudio ‘Temperì’ Tempera, Cesare Celani, Diego Giacoboni e Davide Tempera. La cena di gala, proprio al ristorante ‘Migliori’ di piazza Arringo ha visto anche la presenza di Claudia Antonini, l’artista che ha realizzato i mini-lampadari di Carnevale che hanno abbellito le vetrine dei negozi e sono stati venduti ai turisti.

Emozionato il vincitore dell’Asene che Vola 2025, Mario Virgulti con la mascherata ‘E sona… lu campanielle’. "Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato – ha ammesso – mi maschero da pochi anni, ma conosco il prestigio di questo premio ed è una grande emozione essere qui stasera con tanti ascolani che hanno fatto la storia del Carnevale. Grazie di cuore". Felicissimi anche ‘Li frechì de San Temmase 4.0’ che si sono aggiudicati il premio ‘L’Asene che Volerà’: Aurora Sabbatini, Andrea ed Elena di Giacomo, che tra l’altro hanno vinto anche il Concorso Mascherato. A loro è andata una targa ricordo consegnata dal caposervizio del Carlino di Ascoli, Flavio Nardini.

Infine sono stati consegnati due ‘Asene alla Carriera’ alle coppie formate da Carmelita Galiè e Pino Di Teodoro e da Pietro Cordoni e Germano Zunica. Pino Di Teodoro e il figlio Carlo per la prima volta così, portano a casa due statuette nella stessa famiglia. La serata si è conclusa con la proposta di Zè Migliori di allungare il Carnevale di una settimana. "E’ necessario anticipare alla domenica prima – ha dichiarato Zè – per evitare che la pioggia o la neve rovinino il lavoro di preparazione delle mascherate che dura mesi. D’altronde ad Offida, Castignano, ma anche in altre città, il Carnevale dura diverse settimane e anche quello di Ascoli può iniziare la domenica precedente. Sarebbe un aiuto anche per i commercianti".

Valerio Rosa