"Asfalto colabrodo e pericoli. Mettete mano alla Mezzina"

"Mezzina, asfalto ammalorato, adesso basta". Residenti e automobilisti tornano sulla necessità di intervenire su una strada con un manto dissestato, pieno di buche e sconnesso. "Ci sono parti della strada provinciale – dichiarano – che stanno sprofondando, una situazione veramente pericolosa".

La Mezzina, la strada per la quale sono stati finanziati milioni di euro, è praticamente nei primi tre chilometri, nel territorio di Castel di Lama, impraticabile. "Ci chiediamo: ma una strada che collega l’entroterra ad Ascoli, le zone industriali di Campolungo a quella del Tesino può essere abbandonata in questo stato? Mancano le minime condizioni di sicurezza. Le immagini evidenziano buche, avvallamenti e crepe profonde, con tratti quasi impraticabili, sprofondamenti che non sono stati mai sistemati e cantieri aperti".

Negli ultimi tempi i cittadini ci fanno osservare che il traffico è aumentato, così come il transito dei tir, eppure lungo la strada, nonostante stretta, piena di buche e avvallamenti le auto sfrecciano come missili. "E’ necessaria la manutenzione ordinaria – protestano gli automobilisti –, ci sono alberi secchi, che minacciano pericolosamente la sede, che impedisco la visibilità, eppure nessun intervento. E’ una strada di collegamento – concludono perentori gli automobilisti –, oppure un tratturo di campagna?".

Una strada che sembra, in alcuni tratti, più un percorso sterrato, che una importante arteria di collegamento. A peggiorare il quadro la vegetazione che cresce a dismisura e le zanelle piene di terra. Ma nonostante gli incidenti, le polemiche, niente sembra turbare i responsabili. Intanto la manutenzione spesso è affidata ai residenti, con tutti i rischi che ne conseguono. "Vogliamo che si intervenga – concludono – e al più presto, non basta mettere un segnale stradale, di fronte ad una carreggiata che sprofonda".

Maria Grazia Lappa