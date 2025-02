Asfalto disastrato, scatta la protesta:: "È via Volta o un sentiero di campagna?"

"E’ una strada cittadina o un sentiero di campagna?". Le condizioni disastrate di via Volta sono al centro delle polemiche. I residenti, esasperati, hanno deciso di denunciare la situazione pubblicando foto e video sui social, mostrando una strada che sembra, in alcuni tratti, più un percorso sterrato che un’arteria cittadina. "Via Volta o strada di campagna?", si chiedono ironicamente, mentre le immagini evidenziano buche, avvallamenti e crepe profonde, con tratti quasi impraticabili. A peggiorare il quadro ci hanno pensato le piogge delle ultime ore, che hanno accentuato i problemi già noti, rendendo alcuni tratti particolarmente pericolosi. Automobilisti e motociclisti sono costretti a sterzare bruscamente per evitare i crateri, mentre ciclisti e pedoni segnalano continui rischi. La questione non è nuova e nelle scorse settimane era già stata portata in Consiglio comunale dall’ex sindaco e attuale consigliere di opposizione Pasqualino Piunti, che aveva presentato un’interrogazione ufficiale sugli interventi previsti per gli asfalti cittadini. Piunti aveva chiesto lumi sullo stato di cose nella zona che, tra le altre cose, era stata interessata da un problematico cantiere che aveva creato non pochi disagi alla viabilità e, in particolar modo, ai residenti e ai commercianti della zona. Di fronte al crescente malcontento, l’amministrazione, proprio nei giorni scorsi, ha ribadito che i lavori partiranno in primavera, più o meno in concomitanza con l’opera di riqualificazione del manto stradale della Statale 16 a Porto d’Ascoli. Se l’intervento in programma sulla Statale è finanziato dalla società autostrade quello in via Volta sarà reso possibile attignendo fondi dalle casse comunali e, secondo il Comune, sarà realizzata con materiali di qualità per garantire una maggiore durata nel tempo. L’amministrazione ha anche rassicurato i residenti sul fatto che l’intervento non subirà ulteriori ritardi e sarà completato non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Intanto, però, il malumore cresce e i cittadini continuano a chiedere tempi certi e a denunciare la situazione. "L’attesa – dicono molti residenti della zona – non deve trasformarsi in un ulteriore rinvio". Il tutto mentre i social si riempiono di immagini che testimoniano una situazione che appare ogni giorno più critica.

Emidio Lattanzi