Asfalto sulla Statale, risorse per rifarlo

Era dal 2006 che la statale Adriatica tra Porto d’Ascoli e San Benedetto non vedeva più un filo di asfalto, tranne i rattoppi. In quegli anni fu anche rifatto un tratto di asfalto sperimentale, dal vecchio palazzo comunale verso nord per circa un chilometro. Un asfalto con bitume contenente polimeri particolari che conferiscono sia lo smaltimento di acqua piovana che la riduzione di inquinamento acustico.

Sembra essere emerso che la durata, rispetto all’asfalto tradizionale è minore. In quel tratto sperimentale, infatti, sono presenti le maggiori riparazioni eseguite con asfalto a freddo. Ora, però la buona notizia. Il Ministero delle Infrastrutture ha ufficialmente approvato la convenzione firmata tra il Comune di San Benedetto e Autostrade per l’Italia – ASPI, per il rifacimento dell’asfalto dell’intero tratto urbano della Statale 16 Adriatica, dalla rotatoria di Via San Giovanni a Porto d’Ascoli fino a Via Luigi Pirandello al confine con Grottammare. L’onere finanziario per questo intervento sarà a carico della società Autostrade per l’Italia. In precedenza anche il comune di Grottammare aveva ottenuto un nuovo asfalto da ASPI, dalla bretella dell’uscita dall’Autostrada alla rotatoria sul Tesino e da lì fino al confine con San Benedetto. Il comune di Cupra Marittima aveva già ottenuto da ANAS il rifacimento dell’asfalto da Cupra nord al confine con Grottammare. Ora, finalmente si completerà l’intero tratto della Riviera delle palme. Il sindaco Antonio Spazzafumo esprime la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di incontri e colloqui con i vertici di ASPI.

"L’arteria principale della città sarà riasfaltata, un grande traguardo grazie alla collaborazione costante con le istituzioni regionali e nazionali. Ringrazio per il riconoscimento delle esigenze della nostra comunità". Il sottosegretario al Ministero dell’Economia, on. Lucia Albano, ha seguito attentamente l’iter, riconoscendo l’usura del mantello stradale come un problema persistente nella città. Ha elogiato l’impegno di ASPI, che ha stanziato un fondo di un milione di euro per avviare le opere. "Ringrazio i vertici di Autostrade per l’Italia e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami per aver accolto le istanze di San Benedetto. L’esecutivo dimostra, ancora una volta, sensibilità e vicinanza alle Marche".

Marcello Iezzi