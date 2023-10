Asfalto usurato e auto che corrono: "Sulla Mezzina siamo al limite"

Asfalto usurato, buche e avvallamenti, il primo tratto della strada provinciale Mezzina, in località Cerreto e contrada Valentino, nel territorio di Castel di Lama, è un disastro. Da tempo gli automobilisti pongono l’accento sul tratto di strada, che è pieno di insidie, per non parlare del bivio di Collecchio, che rappresenta una autentica roulette russa. Per essere il primo tratto di una strada che collega le due zone industriali di Ascoli e della Val Tesino il risultato è piuttosto deludente. "Questa strada è tutto un avvallamento e quando si percorre la macchina balla". Sono le dichiarazioni degli automobilisti che definiscono la situazione piuttosto precaria. "Ormai soffriamo questa situazione con molto disagio – proseguono – perché siamo inascoltati. Il manto stradale è messo a dura prova, creando una situazione di pericolo non solo per le auto, ma in particolar modo per chi percorre la strada con i motocicli o in bicicletta". I cittadini puntano il dito anche sul bivio di Collecchio: "Auto che sporgono sulla strada, parcheggiate in maniera selvaggia, per non parlare delle ultime attività aperte, che hanno creato ulteriori problemi. Tutto è lasciato nell’abbandono, nella speranza che non accada nulla di grave. Nel frattempo gli incidenti sono all’ordine del giorno". I cittadini delle case vicine la strada chiedono provvedimenti urgenti per ridurre la velocità.

Maria Grazia Lappa