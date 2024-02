Asili, elementari e scuole medie. A Cupra anche attività green

L’Amministrazione comunale di Cupra ha ottenuto la certificazione Eco-Schools per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore di Cupra, che fanno parte dell’ISC Cupra Marittima/Ripatransone. "Una certificazione che si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ricevuti dal Comune, come la bandiera blu, la bandiera verde e la bandiera gialla, simbolo dei comuni ciclabili – ricorda il vice sindaco e assessore all’ambiente Lucio Spina – Tutto ciò, insieme al progetto Cupra per l’ambiente, volto alla riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, è valso il Premio comuni virtuosi per la gestione dei rifiuti, per la programmazione di prospettiva e per la molteplicità dei progetti messi in campo per imprimere un cambiamento in tutta la comunità locale". Eco-schools è un programma di educazione ambientale che, partendo dalla scuola, si estende a tutta la comunità. "Eco-Schools è un’esperienza che mi ha arricchito e mi sta arricchendo ancora molto – afferma Simone, studente che ha partecipato all’Eco comitato e organizzazione di diverse attività ambientali –. Innanzitutto perché mi ha dato più consapevolezza sulle problematiche ambientali, poiché non pensavo che anche il mio comportamento come singolo individuo potesse fare la differenza. Insieme ai nostri genitori e agli insegnanti abbiamo ideato e realizzato diverse iniziative, come: il Cupra per l’Ambiente Festival, dove abbiamo organizzato un pomeriggio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul recupero delle materie; abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale di ripristinare un piccolo pezzo di terreno vicino alla scuola per realizzare un orticello, piantato e curato dai bambini; abbiamo ideato una gara per la riduzione dei rifiuti, con la quale siamo riusciti a rendere più consapevoli tutti i ragazzi della secondaria di primo grado".

Marcello Iezzi