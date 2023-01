Asilo di Spinetoli, è scontro Che tensione in assemblea

Spinetoli, momenti di tensione all’incontro tra il sindaco Alessandro Luciani e i genitori dei bimbi della scuola materna di San Pio X chiusa per motivi di sicurezza. L’aula consiliare del palazzetto dello sport mercoledì sera era piena e durante l’assemblea pubblica si è assistito a momenti di forte tensione fra il sindaco Luciani e i genitori. Da mesi questi ultimilamentano la scarsa sicurezza dell’edificio ponendo l’accento sulle uscite di sicurezza, preoccupazione che nel corso dei mesi è cresciuta, anche alla luce dell’ultime scosse sismiche che hanno interessato il territorio. Il sindaco Luciani nel suo intervento ha chiarito che la scuola ha superato l’esame di vulnerabilità e che quindi è una struttura sicura, ha anche sottolineato che sono necessari lavori di adeguamento sismico per una spesa di 300mila euro, ma che sarà uno degli ultimi interventi. Il sindaco ha ribadito che tutti gli anni sulla scuola si effettuano lavori di manutenzione delle caldaie e dell’impiantistica e la tinteggiatura. "Il 31 maggio – ha detto il primo cittadino – sono intervenuti i Nas che hanno effettuato delle prescrizioni, che abbiamo cercato di rispettare, ci chiedevano di realizzare un antibagno, ma non è semplice, perché non abbiamo spazio. Adesso c’è un esposto alla Procura che indaga, noi soluzioni non ne abbiamo, non abbiamo strutture".

Toni forti da parte di alcuni genitori che hanno chiesto al sindaco le scuse nei confronti dei bambini e dei genitori. Il sindaco ha ribadito di aver amministrato sempre con coerenza e che è stato anche capace di chiedere scusa quando è stato il momento. "Ci dispiace per i disagi – ha commentato – ma al momento non abbiamo soluzioni. Domani (ieri ndr) si terrà una riunione con i dirigenti dell’Asur, vedremo cosa emergerà". Alcuni genitori hanno inoltre chiesto perché alla prima ispezione dell’Asur la scuola non è stata chiusa. I genitori hanno ribadito che l’esposto inviato alla Procura riguardava le uscite di sicurezza della scuola e invece a seguito dell’ispezione dell’Asur sono emerse nuove criticità come la presenza di ruggine e muffa nella cucina e la presunta presenza di eternit nei comignoli del tetto. "Abbiamo inviato messaggi, pec, ma lei sindaco non ci ha mai risposto – hanno sentenziato i genitori – adesso c’è un esposto in Procura e noi non ci fermeremo". "Quell’edificio è fatiscente – hanno fatto eco altri – e lei sindaco ha una responsabilità civile e penale". Il sindaco sempre più pressato non ha risposto e ha chiuso la riunione dicendo: "C’è un esposto alla Procura non dico di più, risponderò tramite il mio avvocato, mi devo tutelare". In sala si è aperta una discussione tra chi muoveva grave accuse al primo cittadino e chi tentava di difenderlo.

Maria Grazia Lappa