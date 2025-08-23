Asilo Merlini, Curzi saluta tutti. Ma le dimissioni vengono respinte

Dimissioni presentate, dimissioni respinte. Nelle ultime settimane si è aperta e (forse) chiusa una fase delicata per l’Asilo Teresa e Pietro Merlini. Il presidente Marco Curzi ha infatti rassegnato le proprie dimissioni lo scorso 31 luglio, insieme al consigliere di amministrazione Gennaro Scagliarini. Il tutto in pieno periodo di ferie degli uffici così la vicenda è stata esaminata solo negli ultimi giorni, con una riunione fiume a cui hanno preso parte lo stesso Curzi, il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore Lia Sebastiani. Dopo l’incontro, al presidente è stata anticipata a voce una lettera di rifiuto delle dimissioni, formalizzata nelle ore successive. Il motivo della scelta di Curzi non ha risvolti politici né polemici, ma è legato esclusivamente alla sua situazione personale e professionale. Impegnato, per il suo lavoro nell’ambito sanitario, tra l’ospedale di San Benedetto e quello di Ascoli, ha riconosciuto di trovarsi in una fase particolarmente complessa dal punto di vista lavorativo. Lo stesso presidente ha spiegato: "In questi tre anni è stato svolto un lavoro estremamente impegnativo. L’incarico da presidente dell’asilo Merlini è tutt’altro che leggero e di fatto rappresenta un secondo lavoro. In questi mesi, tra le varie situazioni, si è lavorato tantissimo e personalmente posso dire che ho dormito pochissimo". Le dimissioni, pur respinte, restano sul tavolo. Curzi si è preso alcuni giorni per riflettere: l’Asilo Merlini, che sotto la sua guida ha visto crescere le iscrizioni e avviare nuovi progetti, rischierebbe in caso di rinuncia di ritrovarsi con una poltrona vacante, scenario che potrebbe complicare gli equilibri amministrativi. L’uscita di Curzi non si rifletterebbe anche nei rapporti con l’amministrazione comunale pronta a tirare per la giacchetta il primo cittadino se una ’poltrona’ dovesse liberarsi.

Emidio Lattanzi