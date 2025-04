Asilo Merlini, è già sold out d’iscrizioni

Classi già piene per l’anno prossimo e una nuova aula per il nido: sono queste le novità che l’asilo ‘Merlini’ prospetta alle famiglie sambenedettesi: l’istituto di via Leopardi mira a rimettersi in sesto per tornare a rappresentare, come un tempo, un punto di riferimento per i genitori della riviera. "Possiamo dire che il ‘Merlini’ stia iniziando a reggersi sulle proprie gambe – dice il presidente del cda Marco Curzi – La cosa più importante è che le iscrizioni sono ancora aumentate: quelle dell’anno prossimo le abbiamo tutte esaurite con la prima giornata di open day di gennaio. Dal nostro insediamento abbiamo riaperto tre classi dell’infanzia, cioè per bambini con 3, 4 e 5 anni, e dato che ce ne sono ancora tanti in lista d’attesa, ci siamo confrontati con il comune e ora stiamo progettando, per settembre, l’apertura di una nuova classe per i bambini del nido. Tutto dipenderà dalle tempistiche della burocrazia: se l’ufficio urbanistica approverà l’iniziativa partiremo con i lavori già a maggio". Che forma assumerebbe l’interno del ‘Merlini’ con l’intervento progettato?

"Da una porzione della palestra verrebbe ricavato il refettorio – continua Curzi - ma attraverso un sistema non permanente: è prevista, infatti, l’istallazione di porte scorrevoli che sarà possibile sganciare, di modo che in occasione di qualche manifestazione la palestra possa tornare interamente libera. Quindi l’attuale refettorio diventerà la nuova aula sonno e l’attuale aula sonno verrà tramutata in aula didattica. Quest’ultima andrà ritinteggiata e ripavimentata in parquet, così come è stato fatto per altre classi. L’aula didattica invece non ha bisogno di niente. La cosa più importante è l’acquisto di porte e pannelli da destinare al refettorio". Le buone notizie arrivano anche sul fronte economico: "Abbiamo rifinanziato il debito che c’era in precedenza – dice ancora il presidente - abbassando la rata del mutuo da 3.700 euro al mese a poco più di 2mila. Il personale è contento e le famiglie sono soddisfatte: questo è ciò che ci rende più fieri". Curzi, infine, chiarisce cosa intenda fare: "L’anno scorso dissi che me ne sarei andato, ma poi decisi che sarei restato fin quando mi sarebbe stato possibile: questo lavoro assorbe tempo ed energie non indifferenti, però siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo raggiunto, e soprattutto vedere che il ‘Merlini’ è un posto tanto amato dalle famiglie. È una cosa che mi riempie il cuore. A parte i grandi risultati ce ne sono anche di piccoli: con le nostre sole forze abbiamo rimesso a nuovo il giardino e riqualificato la Madonnina della grotta: a breve sua eccellenza il vescovo ci farà sapere una data disponibile per assistere alla sua riapertura. Si dovrebbe fare – conclude Curzi - attorno alla fine dell’anno scolastico in corso".

Giuseppe Di Marco