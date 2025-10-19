Asilo nido a Monticelli. Ok al progetto del Pnrr da 1,2 milioni di euro:: "Risposta alle famiglie"

Prosegue il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo asilo nido nel quartiere di Monticelli. La giunta comunale ha recentemente approvato il progetto esecutivo, segnando un passo fondamentale verso la nascita di una nuova struttura educativa in via degli Iris, all’interno del plesso scolastico già esistente. L’intervento rappresenta un’opera strategica per la comunità locale, sia dal punto di vista educativo che sociale, e rientra pienamente nelle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), attraverso il quale è stato ottenuto un finanziamento di 1,2 milioni di euro a copertura totale dell’investimento previsto.

Il progetto prevede la riqualificazione e la riconversione dell’edificio attualmente esistente, con l’obiettivo di trasformarlo in un asilo nido moderno, funzionale, sostenibile e a misura di bambino. Particolare attenzione verrà riservata all’efficienza energetica, alla sicurezza degli ambienti e all’inclusività degli spazi, che saranno pensati per accogliere e stimolare lo sviluppo dei più piccoli. L’intervento consentirà non solo di aumentare il numero di posti disponibili per i bambini in età 0-3 anni, ma anche di migliorare la qualità complessiva dell’offerta educativa nel territorio.

"Si tratta di un altro importante risultato per questa amministrazione – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che ci consente di dare risposte tangibili e concrete ai cittadini, offrendo strutture e servizi fondamentali per la crescita dei più piccoli. Crediamo fermamente che investire nell’istruzione, fin dalla primissima infanzia, sia una scelta strategica per il futuro della nostra città. Vogliamo costruire una comunità sempre più vivibile, accogliente e a misura di famiglia".

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli, che ha evidenziato l’importanza dell’intervento per il quartiere di Monticelli e per l’intera città: "Con questo progetto metteremo a disposizione della collettività un edificio efficiente, sicuro, innovativo e perfettamente integrato nel contesto scolastico già esistente. Il finanziamento ottenuto è il frutto di un lavoro puntuale e di una progettualità valida, che conferma l’impegno costante dell’amministrazione nel migliorare i servizi pubblici, soprattutto quelli rivolti alle nuove generazioni e alle famiglie".

Il nuovo asilo nido rappresenta un tassello fondamentale nello sviluppo del sistema educativo locale e si inserisce in un più ampio disegno di rigenerazione urbana e di potenziamento dell’offerta formativa per la fascia 0-6 anni. Un progetto che guarda al futuro, in linea con le politiche di sostegno alla famiglia e all’infanzia promosse a livello nazionale ed europeo. L’avvio dei lavori è previsto nei prossimi mesi, con l’obiettivo di consegnare alla città una struttura all’avanguardia, capace di rispondere alle sfide educative contemporanee e di accompagnare i più piccoli in un percorso di crescita sano, sereno e stimolante.

Matteo Porfiri