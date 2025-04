Asilo nido e ponte Ancaranese:. Consiglio fino a mezzanotte

Una lunga ed estenuante seduta comunale a Castel di Lama, che si è protratta fino a mezzanotte con 16 punti all’ordine del giorno. Diverse sono state le interrogazioni dei consiglieri di minoranza, che hanno visto affrontare temi riguardo il destino delle sede del gruppo di Protezione civile e Croce rossa, le due associazioni di volontariato al momento sono senza sede, a causa dei lavori che il Comune sta facendo sull’edificio di via Folicara, che verrà trasformato in un asilo nido. Il sindaco Mauro Bochicchio ha ribadito che le sedi erano poco utilizzate e ha messo in evidenza alcune problematicità che si stanno risolvendo dopo alcune dimissioni. Durante la seduta non sono mancati dure botta e risposta che hanno allungato la seduta e logorato i presenti. Il consigliere Corradetti ha messo sotto accusa la video sorveglianza, sottolineando l’esiguo numero di telecamere presenti sul territorio. In discussione anche lo stato dei lavori del Ponte dell’Ancaranese, in questo caso però gli interventi dovranno essere svolti dalle Province di Ascoli e Teramo e, purtroppo il Comune di Castel di Lama avrà poco voce in capitolo. I consigliere del Pd hanno presentato anche un’interrogazione sullo stato dei lavori nella pista di pattinaggio, ferma al palo ormai da anni. Anche in questo caso il Sindaco si è limitato a dire che la situazione non dipende dall’amministrazione, ma dalla ditta che sta realizzando l’opera.

m.g.l.