Asilo nido, Marano e cimitero. Lavori per 2,5 milioni a Cupra

Lavori per due milioni e mezzo di euro sono in corso in questo periodo sul territorio di Cupra Marittima, ma altre opere di notevole rilevanza sono in procinto di partire. Iniziamo dai tre cantieri pubblici comunali attualmente aperti. Il più avanzato è quello riguardante la costruzione dell’asilo nido nella zona nord del paese, in via delle Conchiglie. Costo complessivo dell’opera 900 mila euro. In questi giorni la ditta appaltatrice sta ultimando la pittura esterna della struttura e per la prossima settimana è previsto l’arrivo degli infissi. Mancheranno poi le finiture interne.

Il secondo cantiere, in ordine di avanzamento dei lavori, è quello riguardante la ristrutturazione delle mura castellane di Marano, dove proseguono i lavori del primo stralcio. Sulla parte terminata si può apprezzare l’importante risultato dell’intervento per il mantenimento e valorizzazione dell’opera ed anche estetico. Costo complessivo dell’intervento circa 700mila euro.

Di recente, invece, sono iniziati i lavori di ristrutturazione del cimitero monumentale danneggiato dalla sequenza sismica del 2016. Costo dell’opera, finanziata dall’Ufficio per la ricostruzione, 900 mila euro. Si tratta di un’opera pubblica che risale al 1700 e che al termine dei lavori potrà tornare completamente fruibile. L’appaltato è stato affidato alla ditta Mgg Malavolta di Ripatransone.

Prossimo cantiere in apertura: via delle Cupe, intervento per prevenire il rischio idrogeologico, valore dei lavori 900 mila euro. Lunedì prossimo ci sarà la firma del contratto con la ditta che si è aggiudicato l’appalto: Fedele Di Donato di Teramo che ha offerto un ribasso di circa il 17%. Contestualmente vanno avanti i lavori di sistemazione da parte dei privati dei locali dove saranno dislocate le classi durante i lavori all’edificio scolastico.

Marcello Iezzi