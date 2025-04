Asilo, tetto nuovo e stessi problemi

Piove sul tetto dell’asilo nido ‘Il Passerotto’ a Villa Sant’Antonio a Castel di Lama, ristrutturato solo tre anni fa e il Comune dopo diversi solleciti alla ditta esecutrice dei lavori decide di adire alle vie legali. L’edificio, inaugurato solo tre anni fa, dopo i danni del terremoto è stato soggetto a diversi interventi di ristrutturazione e tra questi anche il rifacimento del tetto, ma nonostante la copertura sia stato rifatta totalmente, si sono subito registrati dei problemi. Da subito si sono registrate delle infiltrazioni, dapprima dai lucernai e successivamente anche da altre parte del tetto, la pioggia che penetra all’interno alla fine ha danneggiato anche una parte del pavimento della struttura. Numerosi sono i disagi e alla fine il Comune dopo diversi solleciti alla ditta per ovviare al problemi, senza ottenere successo, ha chiesto una perizia al tribunale. "Il problema – ha dichiarato il sindaco Mauro Bochicchio – si è verificato sin dall’inizio, dalla consegna dei lavori, nonostante i nostri solleciti la ditta si è rifiutata di intervenire per sanare i danni, per questo abbiamo deciso di adire alle vie legali, abbiamo fatto una delibera di Giunta, abbiamo chiesto una perizia al tribunale e sulla base dei risultato decideremo il da farsi. Esiste un problema serio di infiltrazioni – ha sottolineato il sindaco – che va risolto al più presto prima di avere conseguenze. Abbiamo chiesto alla ditta una soluzione per eliminare definitivamente i problemi causati dall’acqua

Maria Grazia Lappa