’Aspettando Godot’ al Concordia. Doppia serata con il capolavoro

E’ tra i testi teatrali più noti e misteriosi del ‘900, ’Aspettando Godot’, in programma il 28 e 29 febbraio al Teatro Concordia di San Benedetto, con inizio alle ore 20.45, nella prestigiosa messa in scena del regista greco Theodoros Terzopoulos. L’allestimento del capolavoro di Samuel Beckett vede protagonisti in scena gli attori Paolo Musio, Stefano Randisi, Enzo Vetrano, Giulio Germano Cervi e Rocco Ancarola. Nel singolare approccio drammaturgico di Terzopoulos, maestro della ricerca, il testo, qui nella traduzione dall’inglese di Carlo Fruttero, diventa una lente per decifrare l’Altro: "I personaggi beckettiani – scrive il regista – si muovono in una zona grigia, in un paesaggio del nulla, quello dell’annientamento dei valori umani. Qualsiasi tentativo di umanizzazione cade nel vuoto, il concetto di tempo è fluido, i personaggi sono sospesi nel vuoto come esistenze espropriate, in un vuoto di disposizioni sconosciute dove l’annientamento di tutte le posizioni, dei valori e delle certezze, è stato realizzato. Il sarcasmo alla ricerca di una fine che non ha fine è l’espressione dominante degli esercizi di sopravvivenza dei personaggi. Essi cercano la fine della fine, che tuttavia non arriva mai. I personaggi tacciono, aspettando la rivelazione dell’indicibile, che non si rivela mai. Alcune domande che riguardano la natura umana e il futuro forse avranno risposte, la maggior parte però no. Forse alcune di queste domande avranno risposte dagli stessi spettatori: l’arte del teatro esiste proprio in virtù delle domande senza risposta".

La due serate al teatro sono proposte nel cartellone in abbonamento promosso dal comune di San Benedetto e dall’Amat, con il contributo di Mic e Regione Marche e con il sostegno del Bim Tronto. Biglietti e informazioni: biglietteria del Teatro Concordia, telefono 0735/588246; Amat 071/2072439. Biglietti anche in tutti punti vendita Amat/Vivaticket e on line su vivaticket.com.

Stefania Mezzina