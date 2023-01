Aspettative da record per le adesioni di gruppi e macchiette Iscrizioni aperte dal 13 febbraio, ecco come partecipare

A farla da padrone durante il Carnevale sarà, come sempre, il concorso mascherato, con aspettative da record per quanto riguarda le possibili adesioni di gruppi e macchiette. Le iscrizioni saranno aperte a partire da lunedì 13 febbraio (fino alle 12 del sabato di Carnevale) nella Sala Cola d’Amatrice. Sala che vedrà, nel periodo carnascialesco, l’esposizione dei costumi di Re Carnevale, Buonumor Favorito e Lu Sfrigne.

Le postazioni fisse dovranno essere riviste dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’

per via dei diversi cantieri che

ci sono in città, ma resta comunque sempre valido il discorso relativamente al fatto che in piazza del Popolo non ci saranno. Proprio nel salotto cittadino verrà posizionato un maxi-schermo e per l’intrattenimento musicale verrà utilizzo un palco speciale, carrato con impianto audio e illuminazione, al posto del tradizionale palco fisso davanti a palazzo dei Capitani.