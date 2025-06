Assalto al bancomat, maxi colpo a ’La Fontana’

Altro assalto a un Bancomat sulla fascia costiera del Piceno. Dopo l’attacco al Bancomat della Bper Banca di Centobuchi, avvenuto la notte del 3 maggio, ora è toccato al Bancomat di Banca Intesa sull’esterno del centro commerciale ‘La Fontana’ di Porto d’Ascoli. La tecnica è di quelle consolidate: far esplodere il macchinario peno di banconote e poi dileguarsi col bottino impiegando auto rubate. L’Ammontare del colpo è in via di definizione, ma il Bancomat era stato caricato nel fine settimana per rispondere alle esigenze dei cittadini nei giorni di sabato e domenica. Di solito non meno di 50mila euro.

Le bande organizzate per compiere simili imprese sono bene informate ed agiscono sempre nella notte fra venerdì e sabato, come accaduto a Centobuchi (notte fra 2 e 3 maggio) e come accaduto nei mesi precedenti nelle Biper Banca dell’Abruzzo. L’assalto al Bancomat di Porto d’Ascoli è accaduto all’una e 10, quando gli abitanti della zona attorno alla rotatoria in fondo a via dello Sport sono stati svegliati da un forte boato. I malviventi, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, hanno fatto esplodere il Bancomat poi hanno fatto retromarcia con un’Alfa Romeo Giulietta rubata a un residente poco distante, facendo saltare la struttura posta a protezione della serranda dell’ingresso principale del centro commerciale. Una manovra poco comprensibile, poiché subito interrotta, forse dal fatto che non vi era nessuna necessità di entrare all’interno del locale per spingere fuori il bancomat che con l’esplosivo era già stato scaraventato fuori. Questa è solo un’ipotesi, ovviamente.

Sta di fatto che l’Alfa Romeo, danneggiata nella parte posteriore, è stata abbandonata sul posto e per la fuga i delinquenti hanno usato un altro mezzo, anche questo, sembra, di provenienza furtiva. Sconvolto il proprietario della Giulietta ascoltato sul posto dalla polizia che ha messo la vettura sotto sequestro per le indagini della polizia scientifica: "Era parcheggiata sotto casa da diversi giorni. Ricordo che due giorni fa era al suo posto – ha affermato l’uomo – Ieri non ci ho fatto caso". Sempre un’Alfa fu impiegata dai banditi per la fuga dopo il colpo messo a segno nella notte del 3 maggio al bancomat della Bper Banca a Centobuchi.

Fuori del centro commerciale i primi clienti hanno trovato segni di distruzione mentre le forze dell’ordine erano intente a eseguire i rilievi tecnici unitamente alla polizia scientifica. Nella necessità di abbandonare rapidamente il luogo dell’impresa criminosa, i malviventi hanno lasciato a terra una piccola parte del bottino composto maggiormente di banconote da 20 euro, sparpagliate fra i rottami del bancomat e della struttura divelta delle opere murarie.

Marcello Iezzi