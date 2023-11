Assalto allo sportello automatico. Danni alla stazione ferroviaria

E’ andato vuoto l’assalto che ignoti malviventi hanno portato la scorsa notte allo sportello automatico della biglietteria della stazione ferroviaria di Ascoli. Nottetempo qualcuno ha pensato bene di fare soldi facili allo sportello automatico. L’apparecchiatura è stata letteralmente scardinata utilizzando evidentemente attrezzi idonei per farlo. La sorpresa però è stata che all’interno non c’erano soldi. D’altronde la cassa viene regolarmente scaricata dagli addetti, ma soprattutto la maggior parte delle persone che acquistano biglietti ferroviari allo sportello automatico utilizza carte di credito, tessere bancomat, tessere prepagate. Per cui non c’era nemmeno un euro. In compenso i danni sono certamente superiori al migliaio di euro. Sull’accaduto indagano gli agenti della Questura di Ascoli. Le immagini di telecamere di sicurezza della zona potrebbero aiutare a identificare gli autori dell’assalto.