Asse attrezzato a Villa Sant’Antonio pieno di buche

Asse attrezzato pieno di buche: paura per gli automobilisti e terrore per i motociclisti della Vallata. La strada è diventata una groviera, tra l’altro nei prossimi giorni è prevista pioggia, cosa dovranno aspettarsi gli automobilisti? Il tratto, che dalla rotatoria davanti al centro commerciale Firmus di Villa Sant’Antonio scorre verso Ascoli, è un percorso ad ostacoli. Il degrado della pavimentazione stradale è sotto gli occhi di tutti, bisogna essere molto abili per evitare di finire con le ruote nelle buche, tra l’altro molto profonde. Buche come crateri, sono disseminate un po’ ovunque e cresce il malessere tra gli automobilisti che fanno sempre più fatica ad utilizzare i mezzi. Per transitare sull’Asse attrezzato, ma anche sulla provinciale Ancaranese è necessario fare autentici slalom. La strada oltre a buche è piena di rammenti, uno spettacolo da terzo mondo, frutto dei lavori per i sottoservizi, bisogna essere più che prudenti, per poter affrontare una situazione tutt’altro che semplice ed uscirne indenni.

m.g.l.