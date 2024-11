Assegnati i riconoscimenti Coni. Premiati atleti, dirigenti e società : "È stato un anno molto importante"

È stata la Sala della Vittoria della Civica Pinacoteca ad ospitare l’edizione 2024 della ‘Festa dello Sport’, la consegna dei riconoscimenti Coni per la provincia di Ascoli. A fare gli onori di casa il sindaco Marco Fioravanti affiancato dall’assessore allo sport Nico Stallone. A rappresentare il Coni, il Presidente Regionale Fabio Luna e il Delegato provinciale Cristina Celani. La cerimonia si è aperta con l’esecuzione dell’inno d’Italia seguito da un filmato con tutti gli sportivi marchigiani protagonisti nel 2024. Tanti i riconoscimenti importanti tra cui il Premio ‘Terzo Censì’ Atleta Esemplare assegnato quest’anno a Mattia De Angelis campione regionale e assoluto nel salto triplo. Sono state poi assegnate due ‘Palme d’Oro’ al merito tecnico, le due massime onorificenze sportive assegnate dal Coni. Una all’allenatore di tennis Simone Vagnozzi già tecnico di Jannick Sinner, e una al Maestro dello Sport, il discobolo olimpionico Armando De Vincentiis. Simone Vagnozzi assente perché impegnato fuori città riceverà la sua Palma d’Oro il 16 dicembre a Roma in diretta su Raidue dalle mani della Premier Giorgia Meloni e da quelle del Presidente del Coni Giovanni Malagò durante la Cerimonia dei Collari d’Oro. Armando De Vincentiis, emozionato, ha ringraziato i presenti e ha ricordato che nonostante i suoi 81 anni appena compiuti è tutti i giorni al campo in qualità di tecnico del settore lanci per il quale ha già vinto la Palma di Bronzo nel 2006 e quella d’Argento nel 2013. "Stare con i giovani permette di rimanere giovani" e ha fatto tre saltelli sul posto tra gli applausi del pubblico presente nella Sala della Vittoria. Le Stelle di Bronzo sono state assegnate a Raffaele Avigliano per il triathlon, a Mariano Carboni per la pallavolo, ad Emilio Civita per il calcio, ad Elio Costantini della Uisp, a Claudio Felicetti per il tennis, Maria Vallorani della Figest, al Mster Karatè Offida Fitness Club e alla Flipper Triathlon Ascoli. La Stella d’Argento è invece stata assegnata a Carlo Semproni per la lotta, da vent’anni Presidente dell’Asd Take Down Ascoli. Tanti i Diplomi al merito sportivo. Ai giudici Stefania Morelli per lo sci ed Emilio Poli arbitro di bocce. Per gli atleti a: Pietro Colonnella e Simone Comini per il lancio del giavellotto, Valerio De Angelis per il salto triplo, Ginevra Di Filippo, Miriam D’Olimpo, Carlotta Laganà, Simona Spinozzi e Beatrice Errera per il pattinaggio, Antonio Filippini per la motonautica, Laura Giannelli per il salto in alto, Aurora Giardinieri per il lancio del martello, Andrea Kabali per la lotta libera, Claudio Marinucci per la pallavolo, Alessandro Pieroni e Piero Satulli per l’automobilismo, e infine la Lega Navale di San Benedetto con il consigliere Achille Ambrosini accompagnato per l’occasione da Mirko Fazzini, Antonio Ricci Ambrosini, Andrea Ferretti, Giada Ruffo, Jacopo Pulcini, Anna Gottardo, Patrizia Antonelli, Romolo Emiliani, Celeste Bartolomei e Federico Emiliani.

Valerio Rosa