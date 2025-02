Assemblea annuale degli associati Avis. Elezione dei membri del consiglio direttivo

A Cupra Marittima la presidente dell’Avis comunale Lara Amadio ha convocato l’assemblea ordinaria annuale degli associati per domenica 2 marzo alle 10,30 nella sala del consiglio comunale. Sono 19 i punti all’ordine del giorno fra cui è prevista l’elezione dei membri del Consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2028. Sarà letta la relazione del Consiglio uscente con l’esposizione del bilancio consuntivo del 2024 e quello preventivo del 2025. Nella stessa assemblea saranno eletti anche i delegati all’assemblea provinciale con il capo delegazione, con la disponibilità dei candidati per la delega alle assemblee regionale e nazionale. All’ordine del giorno anche la nomina dell’addetto contabile e di bilancio per l’intero quadriennio. Infine ci sarà la candidatura a consigliere nazionale, la candidatura a componente dell’organo di controllo Avis nazionale, a membro del collegio dei probiviri nazionale e di componente del Gran Giurì.