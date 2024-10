Assemblea annuale dell’Anmig

Domenica a Colli, l’assemblea annuale dell’associazione nazionale (Anmig) mutilati e invalidi di Guerra della provincia di Ascoli. Erano presenti: Andrea Quaglietti (presidente provinciale, vicepresidente regionale e membro del parlamentino centrale a Roma), Simone Corradetti (presidente del collegio sindacale), e Silvana Giaccaglia (presidente regionale), insieme a soci e simpatizzanti dell’associazione per approvare il consuntivo e stabilire le azioni da portare avanti nei prossimi mesi. "Fondamentali – hanno dichiarato i rappresentanti – restano le iscrizioni da parte delle giovani e di chi vorrà render viva la memoria dei nostri padri e nonni che hanno sacrificato la loro vita per i principi di libertà, democrazia, giustizia e pace. Quest’ultima non sempre scontata, visti i numerosi confitti ancora in atto nel mondo".