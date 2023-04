Assemblea Cgil: eletti Girolami, Calvaresi e Lanni

Assemblea generale Cgil provinciale a San Benedetto, il nuovo presidente dell’assemblea eletto all’unanimità è Stefano Girolami, modererà i lavori dell’assemblea generale eletta 3 mesi fa al congresso provinciale per i prossimi 4 anni. La nuova segreteria, eletta con il 77% dei consensi, è composta da Maria Calvaresi, riconfermata, e da Daniele Lanni, neo eletto. Calvaresi e Lanni, affiancheranno la già eletta segreteria generale Barbara Nicolai. Stefano Girolami, oggi membro della segreteria provinciale dello Spi-cgil, è già stato in passato Segretario della fp-cgil di Ascoli, oltre che storico rappresentante sindacale, e militante della cgil da decenni. Maria Calvaresi, riconfermata dopo una esperienza di due anni già maturata in segreteria con delega alle questioni di genere, alla contrattazione sociale e al welfare, viene da un lungo percorso nella Funzione Pubblica Cgil di Ascoli, di cui è stata anche segretaria generale sino a due anni fa, oggi è anche segretaria generale della Slc-cgiL (comunicazione).