Assemblea Ciip. Trovata la quadra tra i tre sindaci:. Perosa presidente

Il 30 giugno l’assemblea della Ciip ratificherà l’elezione di Marco Perosa quale nuovo presidente della Ciip e la composizione del nuovo Cda del quale farà parte anche la presidente uscente Maddalena Ciancaleoni. Alla fine è stata trovata l’intesa fra i sindaci di Ascoli Marco Fioravanti, di San Benedetto Antonio Spazzafumo e di Fermo Paolo Calcinaro per una lista unica. D’altronde la strada non poteva essere che questa visto che nei giorni scorsi Spazzafumo e il sindaco di Porto San Giorgio Vesprini avevano annunciato di avere ormai la maggioranza qualificata per eleggere Perosa. "Si è lavorato, come di consueto, con spirito di collaborazione e con l’obiettivo primario di garantire una rappresentanza che tenesse conto delle esigenze e delle specificità di tutti i territori coinvolti, dal Piceno al Fermano. È stata individuata in Marco Perosa la figura più idonea a ricoprire il ruolo di presidente del nuovo CdA, riconoscendone le capacità, l’esperienza e il profilo di garanzia per un’azienda strategica come CIIP. La lista presentata rappresenta un punto di sintesi tra continuità e rinnovamento: accanto alla confermata Maddalena Ciancaleoni, apprezzata per l’impegno e la professionalità dimostrati nel ruolo di presidente nel corso del precedente mandato, fanno il loro ingresso Gabriele Romanelli e Sara Ciriaci, due nuove figure che contribuiranno con entusiasmo e competenze al lavoro del Consiglio di Amministrazione". A completare il Consiglio di Amministrazione, Massimiliano Angeletti, Pamela Cocci e Achille Castelli. Fioravanti, Calcinaro e Spazzafumo hanno anche confermato il direttore generale Gianni Celani e l’intero assetto dirigenziale della CIIP, "riconoscendo il valore e la solidità di un’organizzazione che ha saputo operare con efficacia in un contesto complesso come quello dei servizi idrici integrati. L’obiettivo rimane quello di garantire una gestione corretta, stabile e competente, rappresentativa dei 59 comuni del Piceno e del Fermano e di tutti i cittadini che ogni giorno si affidano a un servizio essenziale come quello gestito dalla CIIP". "Un ringraziamento particolare va ai sindaci di Folignano, Marco Terrani, e di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi, che fin dalle prime fasi hanno dato fiducia alla nostra proposta, dimostrando grande coerenza e spirito di servizio" ha aggiunto Spazzafumo. La ritrovata unità è stata commentata favorevolmente dal presidente della Provincia Loggi: "Come auspicato, si è scelto di anteporre il bene comune alle logiche spartitorie, scongiurando divisioni che avrebbero indebolito la governance di una risorsa fondamentale come l’acqua".

Peppe Ercoli