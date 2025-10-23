Assemblea con i quartieri: i progetti

Buona affluenza di cittadini in un clima di costruttiva collaborazione dopo i primi due incontri fra amministrazione comunale di Grottammare e quartieri. La prima assemblea ha interessato i residenti delle zone Valtesino, Bore Tesino, Bernini (Lato Ovest), San Martino, Cilea, Volta e Galilei. A introdurre la serata è stato il consigliere con delega alla partecipazione, Marco Tamburro, che ha aggiornato i presenti sui progetti terminati e tracciato i nuovi orizzonti dell’Amministrazione, tra cui il progetto di mobilità sostenibile, che includerà la condivisione del Biciplan. Una novità accolta con favore è stata la presentazione del resoconto sulle vecchie segnalazioni. Il sindaco Alessandro Rocchi ha illustrato i punti salienti del bilancio comunale e ripercorso le azioni e i lavori svolti nell’ultimo anno. Rocchi ha poi invitato i cittadini all’utilizzo dei Patti di collaborazione, strumenti di co-progettazione per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni. I cittadini hanno rivolto diverse domande e segnalazioni, con particolare attenzione ai temi della manutenzione, dell’ambiente e della sostenibilità. Lunedì scorso l’incontro si è tenuto nel Centro Sociale ‘Ischia ed ha coinvolto i residenti dei quartieri Ischia II, Bellosguardo Sgariglia, Ischia I, Montesecco e Colle Valle. Alcuni cittadini hanno sollevato il tema della pedonalizzazione di piazza Carducci. Massiccia la presenza dei cittadini di Montesecco, che hanno espresso la richiesta di una maggiore centralità del loro quartiere nelle politiche e nelle attenzioni dell’Amministrazione, sollevando diverse istanze specifiche.

Marcello Iezzi