Assemblea dei soci donatori, l’Avis resta in prima linea

Alla sede Avis San Benedetto si è svolta l’assemblea annuale ordinaria dei soci donatori. Dopo l’approvazione dei bilanci e della relazione di missione 2022, a seguito della relazione del presidente Marco Lorenzetti e per la pare relativa ai conti del tesoriere Marco Foglia, e l‘intervento di Gigi Troli, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, il consiglio direttivo ha lanciato la sfida per l’anno 2023: #Diamodipiù – Uniti per l’autosufficienza. "Tema centrale del nuovo anno sarà l’impegno comune per raggiungere l’autosufficienza – ha detto nel suo intervento Lorenzetti –, l’Avis è impegnata nella promozione del dono del sangue (con il numero di 2456, incremento di 65 donatori e di 442 donazioni incremento del 13%) e della cittadinanza attiva tra le nuove generazioni. L’Avis di San Benedetto a fianco dei bisognosi – ha aggiunto il presidente – prosegue anche per il 2023: una volta al mese, continua a sostenere la Caritas locale. attraverso un contributo economico, parteciperemo all’erogazione dei pasti a favore delle persone in difficoltà. Un piccolo gesto, fatto con il cuore".

Sono state ricordate anche le aperture pomeridiane del Centro Trasfusionale nel mese di marzo, in programma il primo e il 23.

Oggi inoltre l’Avis di San Benedetto organizza la seconda ciaspolata alla Maielletta, in Abruzzo, per soci e familiari

. La prima si è svolta ieri ed una ulteriore è in programma il 12 marzo.

Stefania Mezzina