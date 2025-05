Assemblea elettiva Cna. C’è ’Una visione futura’ al teatro dei Filarmonici

Una mattinata per riflettere insieme sulle sfide del presente e costruire una visione condivisa del futuro. È con questo spirito che la Cna Ascoli organizza la sua Assemblea elettiva 2025, dal titolo ’Una visione futura – Progetti, impegno, responsabilità’, che testimonia la volontà dell’associazione di dialogare con il territorio per definire, sviluppare e affrontare al meglio i temi chiave che attendono il Piceno nel prossimo futuro. Un appuntamento in programma sabato 24 maggio alle 9 al Teatro Dei Filarmonici che si concluderà con lo show dell’attore Neri Marcorè. L’apertura della mattinata sarà affidata ai saluti istituzionali del Sottosegretario di Stato al Mef Lucia Albano, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del commissario alla Ricostruzione post-sisma Guido Castelli, del presidente Cna Marche Paolo Silenzi, del presidente della Banca del Piceno Sandro Donati e del presidente dell’Ordine dei Commercialisti Daniele Gibellieri. Ai giornalisti e ai commercialisti che parteciperanno saranno rilasciati 4 crediti formativi.

Il momento centrale della mattinata sarà rappresentato dall’Assemblea territoriale quadriennale elettiva, con l’elezione del nuovo presidente, seguito da due momenti di approfondimento moderati dalla giornalista Rai, Barbara Capponi. "Nell’anno delle assemblee elettive Cna – ha dichiarato il direttore Cna Francesco Balloni – abbiamo scelto di non limitarci al rinnovo dei nostri organi associativi, dando vita a un evento di notevole spessore in un momento storico particolarmente significativo per le micro piccole e medie imprese". Il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono, ha portato i saluti del sindaco Fioravanti: "Questa Assemblea elettiva sarà l’occasione per discutere di progetti, impegni e responsabilità che coinvolgono tutto il territorio". Soddisfatto il presidente della Camera di Commercio dele Marche Gino Sabatini: "Rivolgo i miei complimenti alla Cna di Ascoli, per aver scelto di promuovere un evento dedicato alla visione futura in un centro dinamico come Ascoli". E la chiusura è stata affidata alla presidente Cna Ascoli, Arianna Trillini che sarà anche la candidata per il prossimo quadriennio: "Posso contare su una squadra davvero forte, a partire dal direttore Balloni, basata sull’impegno quotidiano verso il sistema imprenditoriale locale, verso le donne chiamate a conciliare lavoro e famiglia e verso i molti giovani".

Valerio Rosa