Assemblea generale dell’Avis:: "I giovani sono la nostra forza"

Nella sala del consiglio comunale di Cupra Marittima si è tenuta domenica la 46ª assemblea generale dell’Avis, un momento di confronto per rafforzare la collaborazione, eleggere il nuovo direttivo e condividere le nuove strategie per un’Avis sempre più unita ed efficace. La presidente Lara Amadio, ha relazionato sulle attività svolte per la promozione del sodalizio, ha anticipato quali saranno gli eventi per l’anno in corso ed ha reso noto i risultati ottenuti nell’anno passato con un aumento delle donazioni che sono state 316 di sangue intero, 16 in più rispetto all’anno precedente, ma il dato più importante è il numero delle donazioni di plasma da 48 del 2023 passate a 61.

Nel 2024 l’associazione conta 272 donatori con 41 nuovi iscritti e 13 cancellati per sopraggiunti limiti di età o motivi sanitari/personali. Il 25% degli iscritti ha un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

"La presenza dei giovani – ha affermato Lara Amadio – deve essere la nostra forza e per questo abbiamo puntato su molte iniziative per avvicinarli al mondo della donazione del sangue". All’assemblea hanno preso parte il presidente dell’Avis provinciale, Stefano Felice il consigliere nazionale Massimo Lauri, il dottor Antonio Canzian e il sindaco Alessio Piersimoni. Durante l’assemblea vi è stata la votazione per il rinnovo delle cariche associative per il prossimo quadriennio. Sono stati eletti: Lara Amadio presidente uscente, Maria Teresa Pomili, Mario Pulcini, Alessandro Spinozzi, Roberta Rossi, Mario Verdecchia e Danilo Palamara. Antonio Vallorani è addetto al bilancio.

