Assemblea pubblica con il comitato. PartecipAzione

Clima pre elettorale a Massignano dove il comitato PartecipAzione da il via a una campagna di consultazione con i cittadini che porterà alla redazione di un programma per la consultazione della prossima primavera. La prima area chiamata al confronto è Marina di Massignano i cui abitanti sono stati invitati a un’assemblea pubblica indetta per oggi pomeriggio alle ore 17 presso il ristorante Rivamare. Si tratta di un comitato spontaneo che ha come obiettivo la rinascita della cittadina di Massignano promuovendo un diritto umano fondamentale, la partecipazione. "Marina di Massignano è un’importante zona del Comune che conta ormai più di 400 residenti, realizzata da oltre 15 anni, ma che resta priva di servizi essenziali – afferma il Comitato – Mancano aree di verde pubblico attrezzato; viabilità interna da completare e accesso alla SS16 va reso più sicuro; centro per servizi commerciali e artigianali che possa ospitare anche ambulatorio medico, farmacia, attività per la collettività; spiaggia, priva un Piano operativo, è abbandonata, diventando così ricettacolo di rifiuti e sterpaglie; Le lottizzazioni previste nell’area sono state dimenticate".