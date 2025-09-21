Assemblea pubblica per un confronto sul nuovo ospedale

Il dibattito sul nuovo ospedale entra nel vivo. La struttura dovrebbe sorgere nell’area di Ragnola e andare a sostituire lo storico presidio situato lungo la Statale 16. Una scelta che continua a suscitare confronti e divisioni, soprattutto alla vigilia delle elezioni regionali.

Domani è prevista un’assemblea pubblica al Circolo Mare Bunaz, organizzata da Fermiamo il consumo di suolo Sbt, Legambiente e il Comitato di quartiere Ragnola. L’incontro si svolgerà a partire dalle ore 21 e metterà attorno allo stesso tavolo esponenti delle varie forze politiche.

A confrontarsi saranno Monica Acciarri di Forza Italia e Tiziana Principi della Lega, entrambe a sostegno del presidente uscente Francesco Acquaroli, insieme a Francesco Ameli del Partito Democratico e Massimo Tamburri del Movimento Cinque Stelle, candidati invece nella coalizione guidata da Matteo Ricci.

Le associazioni promotrici hanno deciso di aprire un momento di confronto pubblico per approfondire le prospettive sociali, ambientali e urbanistiche legate al nuovo polo sanitario. Un tema che tocca non solo l’organizzazione dei servizi ospedalieri, ma anche il consumo di suolo e l’impatto su un’area delicata come quella di Ragnola.

Tra le critiche principali alla scelta di quell’area come sede del nuovo nosocomio c’è infatti la presenza di una scuola particolarmente frequentata come l’Itc anche se, dati alla mano, i promotori del nuovo ospedale sottolineano che lo spazio è molto grande e in grado di far coesistere le varie realtà e i loro utenti.