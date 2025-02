Assemblea pubblica sugli alberi. Verde urbano da tutelare. Giovedì incontro con l’Arengo

Un incontro pubblico, aperto all’intera cittadinanza, per parlare della rigenerazione attiva del verde in viale Vellei. Un segno di apertura da parte dell’amministrazione comunale che riflette un crescente interesse da parte della cittadinanza sul futuro del verde cittadino e in particolare sul destino dei grandi alberi presenti da decenni sotto le Cento torri. L’appuntamento è in programma giovedì 13 febbraio, a partire dalle 17e 30, presso la sala convegni del Pio Istituto Sacro Cuore, nei locali al piano terra in viale Vellei, 16.

"Abbiamo voluto organizzare questo appuntamento – spiegano dall’Arengo – dopo i numerosi incontri svolti insieme a Legambiente sul tema della rigenerazione e riqualificazione del verde urbano". In prima linea il sindaco Marco Fioravanti che ha spiegato che verranno illustrate "le iniziative poste in essere dall’Amministrazione comunale, in accordo con la stessa associazione, e spiegheremo alla cittadinanza le attività che si stanno portando avanti sul tema del verde pubblico, ascoltando ovviamente le opinioni degli stessi cittadini, al fine di condividere e orientare le scelte future".

"Quando si dialoga va sempre bene" rispondono da Legambiente, che sarà presente al confronto pubblico per argomentare le proprie tesi ad amministratori e cittadini su una questione, quella del verde pubblico, da sempre importante ma ora diventata cruciale a causa del cambiamento climatico e del surriscaldamento degli ambienti urbani. Se prima gli alberi in città rappresentavano il segnale di un governo illuminato, oggi sono diventati praticamente indispensabili per combattere le ondate di calore sempre più lunghe e sempre più feroci.

Anche il comitato ’Salviamo gli alberi’ si sente chiamato a rapporto e, seppur con qualche defezione, andrà al confronto con l’amministrazione. "Siamo felici dell’apertura da parte del sindaco – spiega Vincenzo Trovarelli di ’Salviamo gli alberi’ – e il confronto è sempre una buona notizia. Cogliamo però l’occasione – il distiguo – per ricordare al sindaco che abbiamo richiesto un incontro lo scorso 30 gennaio con i tecnici comunali per proporre le nostre soluzioni, soprattutto in merito al modo di potare gli alberi di Ascoli. Benissimo l’assemblea pubblica, ma quando si è in tanti si rischia la confusione e un approccio ’emozionale’ a un tema che sta a cuore a tanti cittadini. Per questo, oltre a incontrare il Comune all’assemblea, speriamo di poterlo fare anche in un momento più privato, come richiesto via pec".

Insomma, l’importante è trovare un’apertura e un punto di incontro che riescano a soddisfare le diverse priorità. Del resto è notizia del’altroieri che, nonostante la neve in montagna, la crisi idrica nel Piceno resta molto grave e l’estate, con le sue temperature torride e insalubri, è dietro l’angolo. Proprio il momento più sbagliato per privarsi della capacità degli alberi di rinfrescare l’ambiente cittadino.

Eleonora Grossi