Assemblee pubbliche a Offida, ecco il calendario degli incontri:: "Andiamo oltre gli slogan"

Dal 23 novembre all’11 gennaio prenderanno il via una serie di assemblee pubbliche promosse dall’amministrazione comunale di Offida e aperte alla partecipazione della cittadinanza. "Dove siamo arrivati, quali sono progetti in corso e le prospettive da costruire insieme". Questi saranno gli argomenti che verranno affrontati durante gli incontri nei quartieri, tra cittadini e amministrazione comunale di Offida. "Facciamo il punto" è il nome del ciclo degli incontri. Sarà un momento di ascolto, per recepire indicazioni, opinioni e, eventualmente, delle problematiche: per fissare un punto di arrivo e farlo coincidere con una nuova partenza. "Viviamo anni in cui spesso si parla per slogan – commenta il sindaco Luigi Massa – e di richieste che si fanno sempre più individuali. Noi vogliamo cercare di ragionare in maniera differente, in un’ottica collettiva. Crediamo a un dialogo diretto e schietto tra la comunità e chi ha il privilegio di rappresentarla. Mi auguro una bella partecipazione dei miei concittadini". Questo il calendario con le sedi degli incontri: giovedì 23 novembre, la riunione sarà fissata nel Circolo San Lazzaro; martedì 28 novembre, Sala Polifunzionale Beato Bernardo (CappucciniMadonnetta), giovedì 30 novembre, Cantina di Paglia (Lava); martedì 5 dicembre, Circolo Grifoli, martedì 12 dicembre, biblioteca comunale "E.Portelli" (Centro StoricoFuori Porta); martedì 19 dicembre, Casa del Quartiere Borgo Miriam; mercoledì 10 gennaio, Circolo Belvedere (San BarbaraRovecciano e infine giovedì 11 gennaio, Circolo E. Fabrizi, Santa Maria Goretti. Gli incontri si terranno a partire dalle 21.