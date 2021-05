San benedetto (Ascoli Piceno), 22 maggio 2021 - Le immagini del buffet in sala professori ed i cartelli di protesta affissi alla recinzione dell’Istituto Superiore “Augusto Capriotti” di San Benedetto, stanno facendo il giro del web.

Covid: i contagi nelle Marche

L’episodio è accaduto nella tarda mattina di ieri, i cartelli degli studenti sono comparsi nella serata, ma questa mattina la situazione nell’Istituto è apparsa subito tranquilla. Il buffet, ordinato a un catering del luogo, sembra fosse stato offerto da un docente in occasione del suo compleanno e in procinto di andare in pensione. I ragazzi, che devono rispettare tutte le norme anti Covid, si sono meravigliati e non hanno resistito nel fare qualche scatto e girare un video con il telefonino, che è poi finito in rete tramite la pagina satirica “GTA sun beach”, facendo il giro della rete. Sul caso, a rilanciare la notizia, è intervenuto anche l’influenzer Damiano detto “Er Faina” che ha commentato: “ Professori che magnano? I ragazzi non possono fare neppure la ricreazione, invece loro magnano. E’ successo oggi in una scuola italiana”.

Comuni covid free nel Piceno: quali sono

Satirica graffiante anche da parte degli studenti che nel tardo pomeriggio hanno attaccato i cartelli sulla recinzione della scuola: “Dove sono i Professori? In aula MAGNA!”; “Il virus si combatte a tavola”; e ancora “A ricreazione un catering al volo e adesso non ci vedo + dalla fame”; “Si zona Bianca, No zona Magna”. Immagini che hanno creato la reazione degli internauti, poiché gli studenti sono stati costretti a restare mesi a casa, con la didattica a distanza e una volta rientrati in classe sono ancora sottoposti alle limitazioni imposte dalle norme. Dalla scuola ancora nessun commento dopo che è scoppiato il polverone.

La dirigente scolastica, professoressa Elisa Vita, nel pomeriggio di ieri aveva commentato l’accaduto a Vera Tv affermando che non si è trattato di un banchetto, ma di una ricreazione più organizzata durata pochi minuti e nel rispetto delle normative anti Covid, con porte e finestre aperte e che tutti i docenti erano vaccinati. Al termine è scattato subito il sistema di sanificazione per opera del personale addetto. Un’affermazione che trova riscontro nelle parole del titolare del catering, secondo il quale il buffet si è tenuto in un ampio salone, con gli alimenti dislocati su un tavolo molto lungo e soprattutto non vi è stato alcun assembramento, ma docenti e personale si sono alternati poche unità alla volta.