Assenti: "Bene il via libera al bilancio dell’Ast"

L’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli ha segnato un momento chiave per la gestione sanitaria locale. La conferenza dei sindaci ha dato il via libera al documento senza alcun voto contrario. "Un segnale di fiducia e condivisione delle scelte fatte". A commentare con soddisfazione il risultato è il consigliere regionale sambenedettese Andrea Assenti, che sottolinea l’importanza di una pianificazione finanziaria attenta e trasparente. "Questo bilancio è frutto di un lavoro serio e meticoloso", afferma Assenti, "un documento che consente di garantire i servizi essenziali ai cittadini, razionalizzando le risorse disponibili senza penalizzare la qualità dell’assistenza sanitaria". Tra le principali voci del bilancio, che ammonta complessivamente a 454.896.863 euro, spiccano la spesa per il personale, che raggiunge oltre 148 milioni di euro, e il settore farmaceutico, con più di 60 milioni dedicati alla farmaceutica ospedaliera e quasi 34 milioni alla farmaceutica convenzionata. Importanti anche le risorse destinate alla medicina di base e specialistica interna (oltre 25 milioni di euro) e ai servizi sanitari (quasi quaranta milioni). Assenti coglie l’occasione per esprimere apprezzamento verso le figure che hanno gestito e stanno guidando l’AST di Ascoli in questo delicato contesto. "Voglio ringraziare Nicoletta Natalini, che fino a poche settimane fa ha diretto con grande professionalità la nostra Azienda sanitaria, riuscendo a ottimizzare le risorse e migliorare i servizi nonostante le difficoltà", afferma. Parole di stima anche per l’attuale direttrice, "Maria Bernadette Di Sciascio, che sta portando avanti il lavoro all’insegna della continuità e del pragmatismo. Solo con un approccio serio e concreto si possono ottenere risultati, soprattutto in un clima in cui troppi cercano di gettare fumo negli occhi dei cittadini". Il consigliere regionale denuncia, infatti, la diffusione di notizie false sulla sanità picena, spesso utilizzate per fini politici. "Qualcuno sta cercando consenso elettorale sulla pelle dei cittadini", commenta Assenti, "e in molti casi si tratta delle stesse persone che volevano privare sia San Benedetto che Ascoli dei propri ospedali. Possiamo davvero fidarci della loro parola?". Infine il consigliere regionale plaude anche al lavoro degli operatori sanitari, medici, Oss, infermieri e tutte le figure che lavorano nei due presidi della provincia: "Stanno lavorando per la cittadinanza, nessuno escluso, ed è doveroso metterli in condizioni di farlo al meglio delle possibilità. L’opera svolta da Ast e Regione è finalizzata proprio a questo".

Emidio Lattanzi