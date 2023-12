Assicurazioni, la protesta degli agricoltori

I problemi per gli agricoltori sembrano non finire mai. Se ne fa portavoce il consulente fitosanitario Carlo Grilli, che lancia il grido d’allarme degli agricoltori del territorio per quanto riguarda le polizze assicurative per le calamità in agricoltura. "Le aziende agricole hanno sempre avuto un contributo UE del 65 -70% sul premio delle polizze sottoscritte – ricorda Grilli – Nel 2022 è stato rimborsato solo l’anticipo del 40% e nel 2023 ancora nulla, mentre le aziende hanno sostenuto per intero il costo delle polizze. Il Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, prende questa decisione dalla sera alla mattina annunciando che il provvedimento sarà retroattivo (anni 2022 e 2023) e che per i prossimi anni il contributo UE sarà ridotto ancora. Prima di decidere questo taglio il Ministro avrebbe dovuto parlarne con le Organizzazioni sindacali che dovrebbero far sentire la loro voce, altrimenti gli sforzi di noi tecnici al fianco delle Aziende agricole sarà sempre meno efficace". Il presidente della Coldiretti Ascoli e Fermo, Francesco Goffredo, rende noto che dopo la decisione del Ministro, costretto a prendere tale decisione poiché il plafond europeo è rimasto sempre lo stesso a fronte di maggiori danni causati dal maltempo, Coldiretti ha chiesto un incontro con Lollobrigida. "Coldiretti nazionale ha chiesto al Ministro il cofinanziamento del Governo italiano per gli anni 2022 e 2023, poiché le Aziende hanno già sostenuto gli investimenti assicurativi ed è necessario riportare la soglia a quella stabilita – afferma il direttore di Coldiretti – E’ stato deciso che per il 2022 il rimborso per le assicurazioni sarà del 55% e per il 2023 si lavora per trovare fondi in modo da arrivare al 63%. Per il futuro non è possibile sapere come cosa accadrà. Se non scenderanno i prezzi delle assicurazioni avremo la possibilità di ragionare su come muoverci".

Marcello Iezzi