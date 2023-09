Assise riunita per discutere anche il ’Piano casa’

Giovedì alle 16, convocato dal presidente Luigi Travaglini, si riunirà il Consiglio comunale di Grottammare. Sono 13 i punti all’ordine del giorno, per la maggior parte sono interrogazioni e mozioni presentate dai consiglieri di minoranza: Giuliano Vagnoni, Lorenzo Vesperini Raffaele Rossi e Tiziana Stampatori, su varie questioni legate all’utilizzo dell’ex delegazione comunale come sede momentanea della scuola di via Ischi I, al sottopasso ferroviario, alla viabilità in alcune zone cittadine, alla manutenzione di piazza Carducci, alla gestione della colonia felina di zona Montesecco, all’avviso di pagamento Tari inviato ai cittadini. L’ordine del giorno proseguirà con la modifica del "Piano Casa". Attualmente, infatti, a Grottammare il Piano Casa è consentito in tutto il territorio comunale, ad eccezione di alcune zone oggetto di accordi di programma. L’assise è chiamata a valutare la proposta di estendere anche a quelle aree, ormai urbanizzate da tempo, la possibilità di rientrare nei benefici economici del provvedimento, in vista della scadenza del 31 dicembre 2023. Argomenti di natura finanziaria terranno impegnato il Consiglio per i successivi tre punti.