Cooperativa sociale che si occupa di assistenza a richiedenti asilo cerca un operatore nell’ambito dell’accoglienza che parli francese, per Fermo. E’ richiesta la laurea, non è necessaria l’esperienza. Non sono previsti turni di lavoro notturni o nel fine settimana. La proposta è di un part time di 25 ore circa. Si offre un contratto a tempo 6 mesi. Inviare il curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it.