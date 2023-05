Assistente alla poltrona per studio dentistico

Sono diversi e nei più diversificati settori e profili ricercati nell’area di San Benedetto del Tronto. In particolare si ricerca per uno studio dentistico un assistente alla poltrona (ASO) o segreteria che abbia meno di 30 anni. Ancora, si ricercano idraulici ed elettricisti con esperienza, un cernitore di prodotti ortofrutticoli anche senza esperienza nel ruolo. Azienda del settore nautica ricerca verniciatorefalegname con esperienza nel ruolo. Si ricerca anche un manutentore riparatore antincendio anche senza esperienza. E’ richiesto il diploma tecnico. Si ricerca addetto alla fresatura industriale dei metalli ed elettricista e un tirocinante operaio generico per azienda metalmeccanica. Il centro per l’impiego di riferimento è quello di San Benedetto del Tronto (cen[email protected]; telefono: 07357667250).