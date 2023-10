Sono sempre di più le famiglie che hanno bisogno di un aiuto in casa. La famiglia Durinzi Maria Vittoria di Ortezzano ricerca un assistente familiare per assistenza e lavori domestici, provvisto di patente ed automunito, con un’età tra i 22 e i 35 anni. Contatti: 3516363746. Famiglia di Montegiorgio ricerca, invece, una badante convivente. Per informazioni rivolgersi al Centro per l’impiego di Fermo.