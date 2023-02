Assistenti sociali e infermieri in azione a Villa San Giuseppe

Questa mattina a partire dalle 8 alle 13, in piazza del Popolo, nella frazione di Villa San Giuseppe, a Colli del Tronto, sarà presente un presidio socio sanitario mobile per avvicinare ai servizi alla popolazione, garantendo assistenza e orientamento ai servizi sociali e sanitari da parte di un’assistente sociale e di personale infermieristico. Per maggiore informazioni è possibile consultare: www.unionecomunitronto.it oppure [email protected] o telefonando al 338-4955198.

E torna in Vallata il camper sanitario Assistance 4.0. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire al superamento dell’attuale frammentazione dei servizi nell’ambito socio-sanitario, con particolare riferimento all’intervento sociale e al potenziamento delle strutture di contrasto alla povertà o alla marginalità, con investimenti mirati a livello territoriale. Inoltre, si propone di favorire l’accessibilità ai servizi essenziali anche per le persone senza fissa dimora presenti sul territorio dei Comuni.