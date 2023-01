Assistenza domiciliare Ecco la ’Meding Care’

Sarà in un convegno previsto per domani pomeriggio che i vertici di Meding Care presenteranno la neonata cooperativa, attiva da alcuni mesi nel settore dell’assistenza e della diagnostica domiciliare. Il rendez vous, che si terrà in Auditorium ‘Tebaldini’ dalle 16, sarà ricco di interventi a cura di professionisti, fra cui il medico di medicina generale Elpidio Capriotti, l’urologo Paolo Mengoni, l’amministratore delegato di Pacioni srl Maurizio Pacioni, il tecnico di radiologia Walter Biscotti, nonché Maurizio D’Anselmo, responsabile dell’assistenza domiciliare e territoriale presso Infermieri H24. "La nostra cooperativa è nata a maggio – spiega Gianni Corradetti, presidente di Meding Care - dopo 20 anni di esperienza maturata sul campo". Esperienza fatta propria all’interno di Meding Group. "Con il passare del tempo ci siamo resi conto delle necessità vissute dalla comunità – continua Corradetti – e quindi abbiamo deciso di colmare un vuoto del servizio sanitario nazionale". Di cosa si occupa esattamente Meding Care? I servizi assicurati vanno dalla radiologia all’ecografia, cardiologia, infermieristica, servizio oss e telemedicina. Ma a rendere unica questa nuova entità è il metodo seguito. "Ci rechiamo in casa del paziente – dice ancora il presidente – e per prima cosa facciamo un check up completo, dalla misurazione della saturazione alla pressione. Dopodiché stendiamo una cartella sanitaria e solo dopo facciamo l’esame richiesto".